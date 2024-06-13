Дэн Херли о том, что он использовал «Лейкерс» как рычаг воздействия на Коннектикут: «Один из самых глупых вариантов, которые я слышал»

Дэн Херли высказался об отказе возглавить «Лейкерс».

«Один из самых глупых вариантов, которые я слышал – это то, что я использовал это как рычаг воздействия, чтобы улучшить свою ситуацию в университете Коннектикут.

Мне не нужны рычаги воздействия. Мы выиграли два подряд чемпионата. У меня есть предложение о новом контракте. Эта конспирология о том, что таким образом я выбил более выгодную сделку с Коннектикутом, слишком примитивна», – сказал Херли.

Ранее главный тренер университета Коннектикут Дэн Херли отклонил предложение « » – 70 млн долларов за 6 лет.