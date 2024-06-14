Лука Дончич: «В регулярке проиграли 5-6 матчей подряд, после этого совершили рывок 17-2 и вышли в плей-офф»

Лука Дончич ответил, как «Мэвс» удается не терять надежду в финале (0-3).

«Точно так же, как и раньше. В регулярном чемпионате был момент, когда мы проиграли 5 или 6 матчей подряд. После этого мы совершили рывок 17-2 и вышли в плей-офф.

Я понимаю, что это был регулярный чемпионат, но в тот момент мы объединились, командная химия была на высоте. Нужно продолжать верить. Мы говорили об этом в раздевалке. Я знаю, что мы способны на это, и мы будем верить до конца», – сказал разыгрывающий « ».