Илона Корстин: «Если в чемпионате будет 12 команд, он может пройти в четыре круга»

Илона Корстин рассказала о возможной смене формата чемпионата Лиги ВТБ.

«Плей‑ин полностью оправдал себя. Важно то, что мы увеличили количество матчей для команд, не попадающих в плей‑офф. Потому что пока не было плей‑ин, они жаловались: говорили, что игр недостаточно. Второе — мы увеличили шансы команд второй группы на попадание в топ‑8. Если раньше было так, что вот, почти определились восемь команд, вышедших в плей‑офф, а остальные уже толком не играют, то сейчас 10 команд имеют шансы попасть в эту восьмерку по итогам чемпионата.

«Благодаря такому формату мы привлекли внимание к командам, не являющимся лидерами чемпионата. Плей-ин сделал так, чтобы все поняли, что здесь тоже интересная жизнь и хороший баскетбол. И в следующем сезоне плей-ин тоже будет в нашем турнире.

По некоторой информации, в следующем сезоне чемпионат может пройти в четыре круга. Это верно?

Все зависит от количества участников. Если в чемпионате будет 12 команд, то такой формат возможен. Если участников будет больше, то формат останется таким же, как в прошедшем сезоне, когда команды после первого этапа были разделены на две группы», – сказала генеральный директор лиги ВТБ.