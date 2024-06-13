Илона Корстин: «Если в чемпионате будет 12 команд, он может пройти в четыре круга»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Илона Корстин рассказала о возможной смене формата чемпионата Лиги ВТБ.

«Плей‑ин полностью оправдал себя. Важно то, что мы увеличили количество матчей для команд, не попадающих в плей‑офф. Потому что пока не было плей‑ин, они жаловались: говорили, что игр недостаточно. Второе — мы увеличили шансы команд второй группы на попадание в топ‑8. Если раньше было так, что вот, почти определились восемь команд, вышедших в плей‑офф, а остальные уже толком не играют, то сейчас 10 команд имеют шансы попасть в эту восьмерку по итогам чемпионата.

«Благодаря такому формату мы привлекли внимание к командам, не являющимся лидерами чемпионата. Плей-ин сделал так, чтобы все поняли, что здесь тоже интересная жизнь и хороший баскетбол. И в следующем сезоне плей-ин тоже будет в нашем турнире.

По некоторой информации, в следующем сезоне чемпионат может пройти в четыре круга. Это верно?

Все зависит от количества участников. Если в чемпионате будет 12 команд, то такой формат возможен. Если участников будет больше, то формат останется таким же, как в прошедшем сезоне, когда команды после первого этапа были разделены на две группы», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий