«Даллас» подписал Маккинли Райта и Мухамаду Гуйе на предсезонный лагерь

подписал негарантированные контракты с разыгрывающим Маккинли Райтом (23 года, 180 см) и форвардом Мухамаду Гуйе (24 года, 206 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Игроки поборются за место в составе «Мавс» в предсезонном тренировочном лагере команды.

В прошлом сезоне Райт сыграл в пяти матчах за «Миннесоту». Также он выступал в G-лиге, набирая 18,9 очка, 7,3 передачи и 4,7 подбора в среднем за встречу.

Гуйе не был выбран на драфте этого года. Он провел минувший сезон в команде университета . Его показатели в составили 9,8 очка, 6,3 подбора и 2,1 блок-шота.

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