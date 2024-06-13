Стивен Эй Смит: «Лука Дончич испортил игру Кайри Ирвингу»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит заявил, что Лука Дончич испортил игру Кайри Ирвингу.

«Я считаю, что люди недостаточно говорят о том, как Лука испортил игру Кайри.

Когда ты видишь, что Кайри в ударе, просто отдай ему мяч. Лука забирает мяч, он замедляет темп, он слишком много стучит в пол, а потом бросает с сопротивлением. Поэтому он набрал 27 очков с 27 попыток. Были моменты, когда он должен был отдать мяч Кайри. Я видел, как он сбивал ритм Кайри.

Кайри провел отличный матч, но мог провести его еще лучше, если бы Лука понял, что это не его вечер», – сказал ведущий ESPN.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даллас молодцы. Когда Кайри пришел туда я вообще не мог понять как это может сработать. Многие в это не верили. Но они до финала дошли.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий