Стивен Эй Смит: «Лука Дончич испортил игру Кайри Ирвингу»

Стивен Эй Смит заявил, что Лука Дончич испортил игру Кайри Ирвингу.

«Я считаю, что люди недостаточно говорят о том, как Лука испортил игру .

Когда ты видишь, что Кайри в ударе, просто отдай ему мяч. Лука забирает мяч, он замедляет темп, он слишком много стучит в пол, а потом бросает с сопротивлением. Поэтому он набрал 27 очков с 27 попыток. Были моменты, когда он должен был отдать мяч Кайри. Я видел, как он сбивал ритм Кайри.

Кайри провел отличный матч, но мог провести его еще лучше, если бы понял, что это не его вечер», – сказал ведущий ESPN.