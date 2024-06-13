Стивен Эй Смит о подкасте Леброна Джеймса: «Один из самых вопиющих поступков игрока по отношению к своему тренеру»

Стивен Эй Смит раскритиковал подкаст Леброна Джеймса и Джей Джей Редика.

Телеведущий ESPN считает, что подкаст Джеймса и Редика был направлен против бывшего главного тренера «Лейкерс» .

« – это особый случай из-за ситуации, которую и его команда создали, запустив подкаст в середине сезона, зная, что Дарвин Хэм находится в шатком положении. Мне все равно, что говорят, я считаю, что это вопиющий поступок. Я говорю не о самом подкасте, а о времени, когда он был запущен.

Леброн Джеймс – самостоятельный человек. Ты носишь форму «Лейкерс», ты игрок, и ты знаешь, что твой тренер находится в шатком положении. И ты решаешь запустить подкаст о матчах, о баскетболе с учетом специфики, схем и того, как вы тренируетесь, зная, что « », скорее всего, будут искать нового тренера в следующем сезоне. Это один из самых вопиющих поступков игрока по отношению к своему тренеру, факт», – сказал .