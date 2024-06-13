Стивен Эй Смит о подкасте Леброна Джеймса: «Один из самых вопиющих поступков игрока по отношению к своему тренеру»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Стивен Эй Смит Дарвин Хэм Баскетбол

Стивен Эй Смит раскритиковал подкаст Леброна Джеймса и Джей Джей Редика.

Телеведущий ESPN считает, что подкаст Джеймса и Редика был направлен против бывшего главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма.

«Джей Джей – это особый случай из-за ситуации, которую Леброн Джеймс и его команда создали, запустив подкаст в середине сезона, зная, что Дарвин Хэм находится в шатком положении. Мне все равно, что говорят, я считаю, что это вопиющий поступок. Я говорю не о самом подкасте, а о времени, когда он был запущен.

Леброн Джеймс – самостоятельный человек. Ты носишь форму «Лейкерс», ты игрок, и ты знаешь, что твой тренер находится в шатком положении. И ты решаешь запустить подкаст о матчах, о баскетболе с учетом специфики, схем и того, как вы тренируетесь, зная, что «Лейкерс», скорее всего, будут искать нового тренера в следующем сезоне. Это один из самых вопиющих поступков игрока по отношению к своему тренеру, факт», – сказал Смит.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Consistency
Можно подумать, ЛеБрон без подкаста не может тренера убрать, лол. Если у него такие возможности есть, он уберет в любом случае, если нет - никакой подкаст не поможет
В Лейкерс вряд ли, это не Оклахома и не Кливленд.
Но я если честно не понимаю Смита, не вижу никакой связи подкаста и привязки его к какому то дерьму.
+2
0
+2
Можно подумать, ЛеБрон без подкаста не может тренера убрать, лол. Если у него такие возможности есть, он уберет в любом случае, если нет - никакой подкаст не поможет
0
0
0
Завтра от Стивена отпишутся в твиттере
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий