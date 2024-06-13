Грант Уильямс: «Джейсон Тейтум подвергается большой критике, которой не заслуживает»

Теги Бостон Шарлотт НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Грант Уильямс Баскетбол

Грант Уильямс считает, что Джейсон Тейтум не заслуживает критики.

«Мне кажется, что Джейсон Тейтум подвергается большой критике, в которой он не нуждается и которой не заслуживает. Мне кажется, что люди придираются к нему из-за его таланта. Они ожидают, что он будет лидером и будет выступать на определенном уровне. Но когда ты окружен такими игроками, ты можешь позволить себе выходной.

Этот парень на протяжении почти всей карьеры набирает по 25 очков за матч, регулярно делает трипл-даблы и является лидером команды. Иногда лидерство не обязательно означает, что ты самый результативный игрок матча. Это может просто означать, что команда играет с тобой определенным образом. Я думаю, что в этом заключается его рост», – сказал бывший форвард «Бостона».

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1 комментарий
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Ну закон пиара работает так, что если ассоциируешь себя с Мамбой без устали, будь готов к давлению соответствующему, и при несоотсветствии уровня будут припоминать - пока тема не выдохнется в силу времени
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