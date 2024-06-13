Александар Джорджевич покинул сборную Китая и возглавит «Дубай»
Александар Джорджевич возглавит «Дубай».
Александар Джорджевич покинул сборную Китая, которой руководил в течение двух лет. Сербский специалист попрощался с командой в соцсети.
«Моя искренняя благодарность Федерации баскетбола Китая и прекрасным людям, которых я встретил и с которыми работал. Желаю всего наилучшего тренерам, Яо Мину и всей его команде, и, конечно же, игрокам. Вперед команда Китая – ваш сербский брат будет болеть за вас!» -написал Джорджевич.
Джорджевич станет главным тренером недавно созданного клуба «Дубай», который в следующем сезоне будет выступать в Адриатической лиге, сообщает Nova.rs.
До работы в сборной Китая Джорджевич руководил стамбульским «Фенербахче» и привел его к титулу чемпиона турецкой лиги в 2022 году.