Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – первый дуэт «Селтикс», оба игрока которого набрали 30+5+5 в матче финала
Джейсон Тейтум и Джейлен Браун установили рекорд «Бостона».
Джейсон Тейтум и Джейлен Браун стали первым дуэтом в истории «Селтикс», оба игрока которого набрали как минимум 30 очков, 5 подборов и 5 передач в матче финальной серии НБА.
В среду «Селтикс» победили «Мэверикс» в 3-м матче финала со счетом 106:99 (3-0).
На счету Тейтума 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 1 перехват при 11 из 26 реализованных бросков с игры, 4 из 13 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
В активе Брауна 30 очков, 8 подборов, 8 передач и 1 блок-шот. Защитник реализовал 12 из 22 бросков с игры, 2 из 9 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
6 игра Финала-68: Джон Хавличек набрал 40 очков, 10 подборов и 7 передач; Бэйли Хауэлл набрал 30 очков, 11 подборов и 3 передачи. Вот тут-то Тэйтум с 5 ассистами и обошел его на повороте.