Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – первый дуэт «Селтикс», оба игрока которого набрали 30+5+5 в матче финала

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун установили рекорд «Бостона».

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун стали первым дуэтом в истории «Селтикс», оба игрока которого набрали как минимум 30 очков, 5 подборов и 5 передач в матче финальной серии НБА.

В среду «Селтикс» победили «Мэверикс» в 3-м матче финала со счетом 106:99 (3-0).

На счету Тейтума 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 1 перехват при 11 из 26 реализованных бросков с игры, 4 из 13 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

В активе Брауна 30 очков, 8 подборов, 8 передач и 1 блок-шот. Защитник реализовал 12 из 22 бросков с игры, 2 из 9 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если продолжат так и закроют серию, официально лучший дуэт как минимум среди действующих игроков
+1
0
+1
Как всегда в НБА ни дня без рекорда. А знаете, зачем понадобилось городить огород с этими +5+5? Закрадывается подозрение, что наверно был кто-то с +4? Да, был. Правда, с +3.
6 игра Финала-68: Джон Хавличек набрал 40 очков, 10 подборов и 7 передач; Бэйли Хауэлл набрал 30 очков, 11 подборов и 3 передачи. Вот тут-то Тэйтум с 5 ассистами и обошел его на повороте.
+1
0
+1
А сколько тут на спортсе писали, что они плохо совместимы и плохо делят мяч. Наоборот, ребята отлично ладят и умеют, как оказалось, играть в командный баскетбол. Они уже давно лучший дуэт в НБА, просто само по себе это в наше время ещё не гарантирует титул.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий