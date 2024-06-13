Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – первый дуэт «Селтикс», оба игрока которого набрали 30+5+5 в матче финала

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун установили рекорд «Бостона».

и стали первым дуэтом в истории «Селтикс», оба игрока которого набрали как минимум 30 очков, 5 подборов и 5 передач в матче финальной серии .

В среду «Селтикс» победили «Мэверикс» в 3-м матче финала со счетом 106:99 (3-0).

На счету Тейтума 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 1 перехват при 11 из 26 реализованных бросков с игры, 4 из 13 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

В активе Брауна 30 очков, 8 подборов, 8 передач и 1 блок-шот. Защитник реализовал 12 из 22 бросков с игры, 2 из 9 трехочковых и 4 из 5 штрафных.