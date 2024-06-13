Джейсон Тейтум о награде MVP финала: «Чемпион есть чемпион. Это наша цель»

Джейсон Тейтум объяснил, почему он просит Джейлена Брауна был агрессивным.

«Я хочу, чтобы все были на высоте. Я хочу, чтобы каждый внес свой вклад. Победа решает все вопросы.

MVP финала и все такое, чемпион есть чемпион. Это наша цель. Я хочу для своих партнеров по команде того же, чего хочу для себя. Я хочу, чтобы все блистали. Внимания хватит всем. Поэтому я хочу, чтобы каждый выложился на полную», – сказал форвард « ».

На данный момент лидирует в рейтинге претендентов на награду MVP финальной серии.