«Барселона» и Жоан Пеньярройя договорились о контракте на 2 года

Жоан Пеньярройя станет новым главным тренером «Барселоны».

Каталонский клуб согласовал с 55-летним специалистом условия двухлетнего контракта.

Последним местом работы испанского специалиста была «Баскония», где он провел сезон-2022/23. Тренер дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Сан-Пабло Бургосом».

« » отправила в отставку Рожера Гримау в связи с неудовлетворительными результатами сезона. Команда уступила «Реалу» в полуфинале чемпионата Испании (0-3) и проиграла «Олимпиакосу» (2-3) в 1/4 плей-офф .