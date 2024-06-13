Кристапс Порзингис может сыграть в 4-м матче финальной серии

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Шэмс Чарания Баскетбол

По словам Шэмса Чарании, Кристапс Порзингис может сыграть в 4-м матче финала.

«Есть шанс, что Кристапс Порзингис сыграет в четвертом матче. У него разрыв медиальной связки. Травма состоит из двух частей. Вокруг лодыжки образовался отек.

Но Порзингис может двигаться и тренироваться. Вчера он участвовал в тренировке, но медицинский персонал «Селтикс» решил, что игрок не готов участвовать в матче. Но он тренируется и будет увеличивать нагрузки сегодня и в пятницу.

Он очень хочет выйти на площадку, он шел к этому весь сезон. Этот матч может стать последним в серии», – сказал инсайдер.

«Селтикс» ведут 3-0 в финальной серии плей-офф против «Мэверикс».

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3 комментария
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Ответ Дядя Санжар
Хочет выйти за пару минут до конца матча при +20 чтобы шампанским пообливаться...)))
Порзингас не меньше остальных игроков Бостона заслужил победы в Плэй-офф...
+7
-1
+6
Хочет выйти за пару минут до конца матча при +20 чтобы шампанским пообливаться...)))
+1
-1
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Кристапс уже внес вклад в серию. Поберечься теперь лучше.
Хотя возможно, это тоже игры разума. Попытка повлиять на подготовку Далласа к матчу
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