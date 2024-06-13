Кристапс Порзингис может сыграть в 4-м матче финальной серии

По словам Шэмса Чарании, Кристапс Порзингис может сыграть в 4-м матче финала.

«Есть шанс, что сыграет в четвертом матче. У него разрыв медиальной связки. Травма состоит из двух частей. Вокруг лодыжки образовался отек.

Но Порзингис может двигаться и тренироваться. Вчера он участвовал в тренировке, но медицинский персонал «Селтикс» решил, что игрок не готов участвовать в матче. Но он тренируется и будет увеличивать нагрузки сегодня и в пятницу.

Он очень хочет выйти на площадку, он шел к этому весь сезон. Этот матч может стать последним в серии», – сказал инсайдер.

«Селтикс» ведут 3-0 в финальной серии плей-офф против «Мэверикс».