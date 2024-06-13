Илона Корстин: «Даже сейчас европейские коллеги ставят Лигу ВТБ на второе-третье места на континенте»

Илона Корстин оценила прошедшие четыре года для Лиги ВТБ.

«Это были очень непростые годы. Потому что сюда вошел и период пандемии коронавируса, и отлучение наших клубов от международных турниров. Было немало потрясений в этой связи. Тем не менее, несмотря на эту встряску, мы смогли быстро адаптироваться. Мы поменяли формат турнира, плюс были изменения в составе участников лиги. При этом уровень Единой лиги не просто не стал ниже, а напротив, только вырос.

Даже сейчас, несмотря на сложные времена, наши европейские коллеги признают Единую лигу одним из сильнейших чемпионатов и ставят его на второе-третье места на континенте. Достойная позиция, очень приятно, но все это результат нашей работы», – сказала генеральный директор лиги ВТБ.