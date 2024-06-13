Илона Корстин: «Даже сейчас европейские коллеги ставят Лигу ВТБ на второе-третье места на континенте»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Илона Корстин оценила прошедшие четыре года для Лиги ВТБ.

«Это были очень непростые годы. Потому что сюда вошел и период пандемии коронавируса, и отлучение наших клубов от международных турниров. Было немало потрясений в этой связи. Тем не менее, несмотря на эту встряску, мы смогли быстро адаптироваться. Мы поменяли формат турнира, плюс были изменения в составе участников лиги. При этом уровень Единой лиги не просто не стал ниже, а напротив, только вырос.

Даже сейчас, несмотря на сложные времена, наши европейские коллеги признают Единую лигу одним из сильнейших чемпионатов и ставят его на второе-третье места на континенте. Достойная позиция, очень приятно, но все это результат нашей работы», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В азии что ли?
0
0
0
Ну а что ей ещё говорить))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий