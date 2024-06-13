Дрэймонд Грин: «Бакс» подарили «Селтикс» чемпионство»
Дрэймонд Грин считает, что «Бакс» должны были сохранить Дрю Холидэя.
«Джоэл Эмбиид спрашивает в твиттере: «Бакс» подарили «Селтикс» чемпионство?» Да. Они действительно подарили чемпионство, потому что обменяли Дрю Холидэя.
Они должны были сделать все возможное, чтобы сохранить Дрю. Он может опекать более высоких игроков, он может играть и без мяча, и с мячом. Дрю и Дэмиан Лиллард могут играть вместе. Я не думаю, что «Портленд» был одержим идеей заполучить Дрю Холидэя. «Милуоки» мог сохранить Дрю», – сказал форвард «Голден Стэйт».