Дрэймонд Грин: «Бакс» подарили «Селтикс» чемпионство»

Теги Бостон Милуоки НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Дрэймонд Грин Джоэл Эмбиид Баскетбол

Дрэймонд Грин считает, что «Бакс» должны были сохранить Дрю Холидэя.

«Джоэл Эмбиид спрашивает в твиттере: «Бакс» подарили «Селтикс» чемпионство?» Да. Они действительно подарили чемпионство, потому что обменяли Дрю Холидэя.

Они должны были сделать все возможное, чтобы сохранить Дрю. Он может опекать более высоких игроков, он может играть и без мяча, и с мячом. Дрю и Дэмиан Лиллард могут играть вместе. Я не думаю, что «Портленд» был одержим идеей заполучить Дрю Холидэя. «Милуоки» мог сохранить Дрю», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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5 комментариев
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Он же говорил что Даллас победит. Видимо неделю назад еще не знал о подарке от Бакс
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Брэд Стивенс просто учился у Дэнни Эйджа
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Дак Яннис подарил.. Справедливо будет чемпионский перстень Бостона ему тоже вручить..
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Яннис Откудатумба подумав "Чем я хуже Леброна?", решил поиграть в генерального менеджера. Облажался.
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