Дрэймонд Грин: «Бакс» подарили «Селтикс» чемпионство»

Дрэймонд Грин считает, что «Бакс» должны были сохранить Дрю Холидэя.

« спрашивает в твиттере: «Бакс» подарили «Селтикс» чемпионство?» Да. Они действительно подарили чемпионство, потому что обменяли .

Они должны были сделать все возможное, чтобы сохранить Дрю. Он может опекать более высоких игроков, он может играть и без мяча, и с мячом. Дрю и могут играть вместе. Я не думаю, что «Портленд» был одержим идеей заполучить Дрю Холидэя. « » мог сохранить Дрю», – сказал форвард «Голден Стэйт».