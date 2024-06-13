Дэн Херли: «Вероятно, есть сумма, которая заставила бы меня бросить Коннектикут»

Теги Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли признался, что мог покинуть Коннектикут, если бы ему предложили больше.

«Деньги определенно являются мотивирующим фактором для того, чтобы откуда-то уйти. Но не думаю, что это мотивирующий фактор для того, чтобы остаться. Что касается Коннектикута, для меня это никогда не было финансовым вопросом.

Вероятно, есть сумма, которая заставила бы меня бросить все, что связывает меня с этим местом. Я не знаю, что это за сумма», – сказал главный тренер университета Коннектикут.

Ранее Херли отклонил предложение «Лейкерс» – 70 млн долларов за 6 лет.

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4 комментария
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Жинка по башке надавала?)
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уже начал торговаться)
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„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“ — Филипп II Македонский.
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