Илона Корстин: «Динамо» прислало заявку на вступление в Лигу ВТБ, но сделало это после официально установленного дедлайна»

Илона Корстин рассказала, что мешает владивостокскому «Динамо» войти в Лигу ВТБ.

«Команда действительно прислала заявку, но сделала это после официально установленного дедлайна, после 25 мая. У « » неплохой потенциал, это чемпион Суперлиги, но у нас в регламенте есть пункт, согласно которому есть ограничения на полет: не более пяти часов.

Есть пункт и относительно арены: как минимум вместимость должна быть 5000 посадочных мест. Пока они играли только на маленьком стадионе. У них есть возможность выступать на «Фетисов-Арене», но они еще не провели там ни одного матча.

Мы смотрим на то, насколько клуб может рассчитать свои силы и финансовые возможности. Нам интересны долгосрочные и стабильные проекты», – сказала генеральный директор Лиги ВТБ.