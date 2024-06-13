Джейсон Тейтум: «Набирал много очков, но говорили, что я ничего не выиграл. Теперь я могу выиграть чемпионат, и мне говорят, что я недостаточно много набираю»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум высказался о критике в свой адрес.

«В начале карьеры я набирал много очков, собирал статистику, получал индивидуальные награды, но потом начали говорить, что я ничего не выиграл. Теперь у меня есть шанс выиграть чемпионат, и мне говорят, что я недостаточно много набираю.

Однажды я уже был в финале, и я знаю, каково это, когда ты проигрываешь. Я не хочу снова это испытать, поэтому сделаю все возможное, чтобы выиграть финальную серию», – сказал форвард «Бостона».

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9 комментариев
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Джейден, просто выиграй титул. Тут у половины спортса подгорит. Будет весело читать о том, что ты ничего не можешь. Про Брауна тоже помним год назад писали всякое. Где эти люди?
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Не парься, выигрывай!
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Ну и пусть говорят. Баскетбол - игра командная, кто чемпион, тот и прав.
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Ответ Vlad_Mor
Джейден, просто выиграй титул. Тут у половины спортса подгорит. Будет весело читать о том, что ты ничего не можешь. Про Брауна тоже помним год назад писали всякое. Где эти люди?
Эти люди ставят тебе минусы, очевидно)
+1
0
+1
Ответ Vlad_Mor
Джейден, просто выиграй титул. Тут у половины спортса подгорит. Будет весело читать о том, что ты ничего не можешь. Про Брауна тоже помним год назад писали всякое. Где эти люди?
) Джейсон, конечно.
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