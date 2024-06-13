Джейсон Тейтум: «Набирал много очков, но говорили, что я ничего не выиграл. Теперь я могу выиграть чемпионат, и мне говорят, что я недостаточно много набираю»

Джейсон Тейтум высказался о критике в свой адрес.

«В начале карьеры я набирал много очков, собирал статистику, получал индивидуальные награды, но потом начали говорить, что я ничего не выиграл. Теперь у меня есть шанс выиграть чемпионат, и мне говорят, что я недостаточно много набираю.

Однажды я уже был в финале, и я знаю, каково это, когда ты проигрываешь. Я не хочу снова это испытать, поэтому сделаю все возможное, чтобы выиграть финальную серию», – сказал форвард « ».