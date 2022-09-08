«Даллас» продлит контракт с Макси Клебером – 33 млн за три года

Руководство и форвард (30 лет, 208 см) находятся на завершающей стадии подписания продления контракта на три года и 33 миллиона долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Срок действующего контракта Клебера истекает после сезона-2022/23. Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Клебер выступает за «Мэверикс» с 2017 года. В минувшем сезоне немецкий форвард набирал 7,0 очка, 5,9 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

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