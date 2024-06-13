Андреас Пистиолис: «Надеемся сыграть в предсезонных турнирах в Турции и Сербии»

ЦСКА рассчитывает сыграть в предсезонных турнирах в Турции и Сербии.

«Мы пока не знаем, каким будет расписание нашей подготовки, и здесь много сложностей. В процессе подготовки надеемся сыграть в предсезонных турнирах в Турции, Сербии. Для меня было бы хорошо сыграть в Греции, конечно, но это сейчас сложно организовать. Так что Турция и Сербия – самый легкий вариант для нас.

Впрочем, пока никаких дат нет, и многое будет зависеть от того, чтобы даты подходили и нам, и соперникам», – сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.