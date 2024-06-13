Спортивный директор «Локо»: «Би Джей Джонсон обладает очень широким арсеналом в нападении»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Би Джей Джонсон Баскетбол

Виктор Мелешенко прокомментировал переход Би Джей Джонсона в «Локомотив-Кубань».

«Би Джей Джонсон здорово проявил себя в ходе сезона — демонстрировал яркую игру во многих матчах, в том числе и против команд-лидеров Единой Лиги ВТБ. Безусловно, он обладает очень широким арсеналом в нападении.

Уверены, что он будет эффективен в нашей командной игре и полезен на обеих сторонах площадки», – сказал спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко.

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