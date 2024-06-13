«Кливленд» не заинтересован в обмене Дариуса Гарлэнда

«Кливленд» не намерен расставаться с Дариусом Гарлэндом.

По словам журналиста HoopsHype Майка Скотто, «Кавальерс» не заинтересованы в обмене разыгрывающего Дариуса Гарлэнда и по-прежнему рассматривают его как игрока уровня Матча всех звезд.

Они также вряд ли рассмотрят возможность обмена Гарлэнда на форварда «Нового Орлеана» .

« » продолжает говорить командам, что он не собирается обменивать и Джарретта Аллена, сообщили HoopsHype источники в лиге. Ходили слухи о том, «Кливленд» заинтересован в Брэндоне Ингрэме, но как я понял из разговоров с источниками из лиги, «Кливленд» не хочет выменять его, а затем заплатить ему кучу денег после окончания контракта», – пишет Скотто.