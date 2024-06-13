«Кливленд» не заинтересован в обмене Дариуса Гарлэнда
«Кливленд» не намерен расставаться с Дариусом Гарлэндом.
По словам журналиста HoopsHype Майка Скотто, «Кавальерс» не заинтересованы в обмене разыгрывающего Дариуса Гарлэнда и по-прежнему рассматривают его как игрока уровня Матча всех звезд.
Они также вряд ли рассмотрят возможность обмена Гарлэнда на форварда «Нового Орлеана» Брэндона Ингрэма.
«Кливленд» продолжает говорить командам, что он не собирается обменивать Дариуса Гарлэнда и Джарретта Аллена, сообщили HoopsHype источники в лиге. Ходили слухи о том, «Кливленд» заинтересован в Брэндоне Ингрэме, но как я понял из разговоров с источниками из лиги, «Кливленд» не хочет выменять его, а затем заплатить ему кучу денег после окончания контракта», – пишет Скотто.