Дэн Херли: «На выходных получил потрясающее сообщение от Леброна Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA университет Коннектикут Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли рассказал, что Леброн Джеймс связался с ними на выходных.

«Я получил потрясающее сообщение от Леброна Джеймса на выходных. Он говорил о баскетболе и прочих вещах, дал мне понять, что если бы он был там, в Лос-Анджелесе, то поддержал бы меня. Только вдумайтесь в это. Я был потрясен.

Потом мы обменялись сообщениями. Переписка продолжилась даже после того, как я принял решение пойти другим путем. Я был потрясен, когда получил сообщение от Леброна Джеймса», – рассказал главный тренер университета Коннектикут.

Ранее Херли отклонил предложение «Лейкерс» – 70 млн долларов за 6 лет.

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