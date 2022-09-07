Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами

Неожиданные герои турнира.

Обилие звезд на этом Евробаскете прогнозировалось, но некоторые из них обладают таким громким именем, а иные сияют так ярко, что заслоняют собой других игроков. В свою очередь эти персонажи интересны сами по себе, пусть даже некоторым из них и не светит проход в следующую стадию. Поэтому если вы еще не обратили на них внимания, спешите зацепить в оставшихся матчах.

Саша Везенков (Болгария)

Болгарии на этом турнире как будто ничего не светило. Команда стартовала с 0-3 в группе, а благодаря сенсационной победе Бельгии над Испанией и полукриминальным прениям между Турцией и Грузией ситуация в группе сложилась настолько напряженной и нестабильной, что стало понятно: никто не будет расслабляться на финише, и Болгарии даже мусорной победы не перепадет. У четырех из шести команд, которые занимают верхние места в группе, до сегодняшнего дня был один и тот же результат – 2-1.

Что ж, тем мощнее смотрятся соло-перформансы Саши Везенкова, который пока является лидером Евробаскета по результативности.

Сперва форвард «Олимпиакоса», права на которого принадлежат «Сакраменто», размялся на сборной Испании (26 очков, 11 подборов, 1 передача), и стал единственным игроком своей команды, кто не бросил играть после большого перерыва. Во втором матче Саша подтвердил свое реноме первого парня на деревне в игре с Турции (28 очков, 15 подборов, 4 передачи), где даже комментаторы, всю игру нахваливавшие турок, сошлись на том, что Везенков демонстрирует класс уровня MVP. В игре с Черногорией Везенков вновь сбросил снайперские показатели до заводских настроек (26 очков, 8 подборов, 2 передачи), что не мешало покупать ему по несколько защитников на подходах к трехочковой, а потом реализовывать дальние степ-бэки аля Харден. Везенков даже сделал то, что казалось невозможным – обеспечил Болгарии победу, победу над хозяевами турнира, сборной Грузии (92:80). Он наконец дождался помощи от Ди Боста, но и сам остался не привычном уровне, что даже суперзвездам этого Евробаскета не удается: 26 очков, 14 подборов, 8 из 15 двухочковых, 4 из 10 трехочковых.

Теперь турнир для Болгарии сохраняет смысл до самого конца – завтра им предстоит последняя игра в группе против Бельгии. У них есть шанс на сенсацию, а у Везенкова – возможность не упасть ниже 26+ очков ни в одном из матчей Евробаскета. И не нужно пояснять, что эти два события неразрывным образом связаны.

Джанан Муса (Босния и Герцеговина)

Именно сборная Боснии и Герцеговины стала той самой командой, которая прервала серию Словении из 11 победных матчей подряд на чемпионатах Европы. И никто не потрепал за пухлую щечку словенского вундеркинда так же назидательно, как это сделал снайпер боснийцев Джанан Муса. Форвард некогда пробовавший свои силы в «Бруклине», а сейчас готовящийся самоутверждаться в составе мадридского «Реала», выдал 22 очка, 5 подборов, 5 передач, но – самое главное – его процент реализации ни в одном из показателей не упал ниже 50%. С игры босниец дал 7 из 13 (53,8%), со средней 4 из 8 (50%), издали забил 3 из 5 (60%) и ни разу не осекся на линии штрафных (5 из 5). Неудивительно, что награду лучшему игроку заграбастал именно он.

Не менее круто Джанан фестивалил и в предыдущих двух матчах против Венгрии (19 очков, 5 подборов, 6 передач) и Германии (30 очков, 2 подбора, 4 передачи).

Мадьяров Муса путал евростепами и всеми типами ассистов – от школьных двоечек до замысловатых аллей-упов.

А против немцев капитан Боснии с первых минут принялся вытаптывать себе точку для дальних бросков, причем бросал он, как правило, не доходя до линии пару шагов. А когда оборонцы начинали подтягиваться наверх, то Муса с удовольствием катал пик-н-роллы с Нуркичем под одобрительные кивки Чонси Биллапса, который тренирует центрового в «Портленде».

В четырех матчах турнира, из которых Босния пока проиграла Германии (82:92) и Франции (68:81), у Мусы дважды барахлила реализация. В игре против Венгрии он слегка набедокурил из-за дуги (1 из 3, 33,3% точности), а против французов и вовсе выдал с периметра 1 из 5. В остальном это стабильная работа на 50+% с холодным расчетом и грамотным выбором позиций для броска.

Правда, сейчас начинается самое интересное – матч против припертой к стенке Литвы. Чем не повод сосредоточить внимание на боснийцах, в целом, и Джанане Мусе – в частности.

Святослав Михайлюк (Украина)

В сборную Свят ехал в расстроенных чувствах. И не только по всем понятным, объективным причинам. Накануне чемпионата Европы «Торонто Рэпторс» отчислили защитника и после четырех лет скитаний между НБА и Джи-Лигой, сложилось такое небезосновательное впечатление, что Святослав так и не смог на дистанции соответствовать стандартам НБА. Его пробовали в «Лейкерс», давали солидные шансы в «Детройте», пытались придумать ему применение в «Торонто», но каждый раз без особой отдачи.

На Евробаскете Свят одновременно пытается доказать что его рано списали со счетов и вместе с тем продать свои профессиональные навыки подороже, скорее всего, уже какому-то европейскому клубу. Он грамотно распределил силы по дистанции, благодаря чему лучшую игру продемонстрировал именно тогда, когда это было нужнее всего.

Причем распределение сил не подразумевает сдержанного старта. В первом же матче, в котором Украина уверенно переиграл Великобританию, а Свят отметился 17 очками, 5 подборами и 4 передачами, его признали игроком матча.

С Эстонией (18 очков, 4 подбора, 3 передачи) он действовал еще более решительно, очень здорово разгоняя команду в быстрых отрывах.

Ну, а потом настало время плавить стереотипы и седалища недоброжелателей. Михайлюк стал тем самым огнивом, от которого разгорелся костер, в котором на глазах почтенной миланской публики сгорела сборная Италии. 25 очков, 4 подбора, 3 передачи при 50% попаданий с игры обеспечили сборной Украины не только победу, но и выход в следующую стадию турнира. Как в такой ситуации комментаторы не произнесли фразу – How sweet is Svyat – остается загадкой.

С учетом наличия в группе сборных Греции, Хорватии и Италии этот результат для Украины вполне можно назвать не только сенсационным, но и историческим.

Франц Вагнер (Германия)

Наверное, это символично, что после того как сборная Германии вывела из обращения 14-й номер Дирка Новицки (небывалая практика среди всех европейских сборных), в ее составе появился человек, который, как минимум, может претендовать на собеседование по поводу освободившейся вакансии.

Конечно, калибр и не тот, да и Денис Шредер едва ли согласится с таким перераспределением должностей, но начинать надо с малого. А Франц Вагнер, который по итогам прошлого сезона в «Орландо» попал в первую сборную лучших новичков, и на дебютном для себя Евро показывает, что за сборную может играть ничуть не хуже.

В триумфальной игре против Франции у тезки знаменитого композитора не задалось (8 очков, 3 подбора, 3 передачи), он мало брал бросков (всего одна попытка из-за дуги – и та мимо), а первое попадание случилось только за 4 минуты до конца первой четверти. В матче с Боснией и Герцеговиной защитник уже приноровился (18 очков, 4 подбора, 5 передач), влепил нахальный блок-шот Нуркичу и вообще старательно искал баланс между атакой и защитой. Но, если боснийцев немцы переиграли командно и в большей степени благодаря передней линии, то вот Литву Франц похоронил практически единолично (32 очка, 8 подборов, 2 передачи). Его две трехи подряд в конце второго овертайма и стали тем самым Auf Wiedersehen при проводах в последний путь. Сольное выступление конвертировалось в награду лучшему игроку матча и удостоилось отдельной подборки хайлайтов, а в ежедневной десятке лучших моментов Франц занял сразу два места.

Дальше уже второй этап и очередная проверка на серьезность притязаний на место лидера сборной. Пока стабильность у Вагнера отсутствует. Против Словении у него не получалось пролезать под щит и точно атаковать с сопротивлением, что во многом выключило его из игры. Однако молодому человеку только-только исполнился 21 год. И вечная качка – часть неизбежного обретения себя, после которого сборную Германии ждет воодушевляющее будущее.

Тайлер Дорси (Греция)

Наличие Янниса в качестве главного стенобитного орудия – это великолепно, но в закромах должны быть припрятаны и другие исполнители, вроде тех, что таились в пузе троянского коня, а потом высыпали оттуда, когда никто не ждал. Пускай Тайлер Дорси выходит в старте, но в Афинах его провожали на турнир, наградив репутацией игрока-функции, напарника и того, кто должен действовать на подхвате.

Более того, на протяжении всей подготовки, привередливая греческая пресса пеняла игроку на то, что он не лучшим образом справляется со своими обязанностями. То ли Дорси принял критику к сведению, то ли раздухарился и принялся доказывать всем сомневающимся обратное.

В первом же матче против Хорватии игрок «Далласа» заделался главным виночерпием. То, как часто и точно Дорси наливал трехочковые в кольцо «шашечных», пьянило и зрителей, и хорватов, и самого Тайлера, который бурно праздновал каждое попадание.

Во встрече против Италии Дорси продемонстрировал, что, если и является игроком-функцией, то фунциклирует он на отлично. Он атаковал исключительно из-за дуги (6 из 10 трехочковых), а игру в итоге закончил с 23 очками, 3 подборами и 1 передачей.

Сбавил Тайлер лишь в игре с Великобританией (5 очков, 2 передачи), но там в санаторном режиме играла вся команда Греции. Дорси провел на площадке 19 минут, затолкал 1 из 5 с игры, докупил сиротливую треху парочкой штрафных и отправился греть скамейку.

И кое-что прояснила игра против Украины. Дорси так и не обрел бросок, но исходящая от него опасность, готовность пролезать через любую защиту и негреческая резкость привели к тому, что именно у американца самый высокий плюс-минус в команде – «+30».

Так что едва ли его перепады с дуги должны расстраивать. Дорси не лидер (да и как тут будешь при живом Яннисе), но и совсем уже однотипным игроком его считать не стоит. А значит, у греков есть альтернативный вариант на случай непредвиденных осложнений, связанных с их небожителем.