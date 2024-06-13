Би Джей Джонсон: «Приложу все усилия, чтобы помочь «Локо» сделать следующий шаг к намеченным высоким целям»

Би Джей Джонсон рад продолжить карьеру в «Локомотиве-Кубань».

«Рад возможности присоединиться к « иву-Кубань», к клубу с впечатляющей историей. Конечно, внимательно следил за выступлением «Локо» в прошлом сезоне и всегда отмечал то, как бескомпромиссно ребята сражались в каждом матче. Все это дает понимание, насколько высокие амбиции у клуба и какие серьезные задачи команда ставит перед собой.

Очень рад продолжить свою карьеру в Краснодаре. Приложу все усилия, чтобы помочь клубу сделать следующий шаг к намеченным высоким целям в предстоящем сезоне. Вперед, «Локо»! – сказал американский форвард.