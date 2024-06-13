Эксперт Колин Каухерд: «Лука Дончич ужасен в обороне в этой финальной серии»

Колин Каухерд раскритиковал игру Луку Дончича в финальной серии.

«Его наследие во многом зависит от его выступлений в финальных сериях и финалах конференции. Это останется в памяти. В этой финальной серии он был ужасен в обороне, и это останется навсегда.

Вот почему я говорю ему, что он лучше Кармело Энтони. Я не думаю, что он в отличной форме. Не думаю, что с ним легко играть. Не думаю, что он выкладывается в защите», – сказал эксперт.