Новое название экс-«Альфа Ромео», обгон года у Леклера, противостояние Тодта и ФИА, Ферстаппен завел бы 100 кошек и другие события «Ф-1» за неделю
Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. Команда, выступавшая как «Альфа Ромео», раскрыла полное спонсорское название на ближайшие сезоны – «Кик Заубер».
2. Леклер выиграл приз за лучший обгон сезона-2023 по версии сайта «Ф-1».
3. Тодт предположил, что ситуация с иском Массы может измениться, если докажут, что ФИА знала о подлоге на Гран-при Сингапура-2008, а также высказался о времени, которое проводит с Михаэлем Шумахером.
4. Также Тодт критически оценил работу своего преемника в ФИА бен Сулайема – Федерация в ответ раскрыла убытки при экс-президенте.
5. Лучшие пилоты по версии сайта «Ф-1»: Ферстаппена и Норриса включили в топ-5 все эксперты, Алонсо и Хэмилтона – 4 из 5.
6. Ферстаппен признался, что завел бы 100 кошек.
7. «Мерседес» стал лишь третьей командой в истории, занявшей второе место в Кубке конструкторов без единой победы.
8. «Ред Булл» провел пит-стоп в полной темноте за 2,84 секунды, а также показал 51 кубок, завоеванный в 2023 году.
9. Четвертая ракетка мира Янник Синнер будет сотрудничать с «Ф-1».
10. Расселл стал глобальным амбассадором Tommy Hilfiger.
🏆 Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года
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