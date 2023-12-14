«Ред Булл» провел пит-стоп в полной темноте за 2,84 секунды

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Авто

«Ред Булл» продемонстрировал мастерство своих механиков.

Команда выложила ролик, в котором гоночная бригада меняет колеса на болиде в абсолютной темноте. Сотрудники провели тренировку с заклеенными визорами, а затем десять попыток без света. Лучшее время пит-стопа составило 2,84 секунды.

Рекорд «Формулы-1» в гонке, установленный «Маклареном» в 2023 году – 1,8 секунды.

В этом сезоне «Ред Булл» в шестой раз подряд выиграл спонсорский «чемпионат по пит-стопам» «Ф-1».

«Ред Булл» в 6-й раз подряд выиграл трофей за лучшие пит-стопы года

В «Ф-1» – мировой рекорд пит-стопов: 1,8 секунды! С утяжеленными колесами и невыносимой жарой

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