«Ред Булл» провел пит-стоп в полной темноте за 2,84 секунды
«Ред Булл» продемонстрировал мастерство своих механиков.
Команда выложила ролик, в котором гоночная бригада меняет колеса на болиде в абсолютной темноте. Сотрудники провели тренировку с заклеенными визорами, а затем десять попыток без света. Лучшее время пит-стопа составило 2,84 секунды.
Рекорд «Формулы-1» в гонке, установленный «Маклареном» в 2023 году – 1,8 секунды.
В этом сезоне «Ред Булл» в шестой раз подряд выиграл спонсорский «чемпионат по пит-стопам» «Ф-1».
«Ред Булл» в 6-й раз подряд выиграл трофей за лучшие пит-стопы года
В «Ф-1» – мировой рекорд пит-стопов: 1,8 секунды! С утяжеленными колесами и невыносимой жарой