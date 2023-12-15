В «Заубере» сменили название команды в пользу нового спонсора – компании «Кик»

Команда «Заубер» объявила новое название на сезон-2024.

«Заубер», ранее выступавший в «Формуле-1» под маркой « », своего титульного спонсора, прекратил сотрудничество с итальянской компанией по окончании 2023 года.

В «Заубере» готовятся к началу полноценного сотрудничества с «Ауди» – немецкая компания находится в процессе выкупа контрольного пакета акций.

При этом под маркой «Ауди» команда начнет выступать в «Формуле-1» только с 2026 года – с момента перехода чемпионата на новый моторный регламент.

До тех пор, в течение двух ближайших сезонов, «Заубер» будет выступать в «Формуле-1», используя название «Кик Заубер». Полное название – Stake F1 Team Kick Sauber

Компания Stake является титульным спонсором команды и специализируется на «онлайн-казино». Новым же спонсором, получившим место в полном названии команды, стал стриминг-сервис Kick.com

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже