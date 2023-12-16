Жан Тодт: «Шумахер с нами, я по нему не скучаю. Он просто не тот Михаэль, которого мы знали в «Ф-1»

Тодт рассказал о времени, которое проводит с Михаэлем Шумахером.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил тяжелую травму головы в конце 2013 года, семья не распространяется о его здоровье. Экс-президент и бывший босс Шумахера в « » является одним из немногих, кому разрешено навещать Михаэля.

«Михаэль с нами, так что я по нему не скучаю. Он просто не тот Михаэль, которым был раньше. Он изменился, и его прекрасно опекают жена и дети, которые его защищают.

Его жизнь стала другой, и для меня честь делить с ним моменты. Это все, что я могу сказать. К сожалению, десять лет назад судьба нанесла свой удар. Он уже не тот Михаэль, которого мы знали в «Формуле-1», – сказал Тодт в интервью L’Équipe.

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