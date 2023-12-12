Ферстаппена и Норриса включили в топ-5 гонщиков года все эксперты сайта «Ф-1», Алонсо и Хэмилтона – 4 из 5

Все эксперты сайта «Формулы-1» отметили уровень Ферстаппена и Норриса в 2023-м.

Пятерых авторов попросили представить свой топ-5 пилотов по итогам сезона-2023.

Все эксперты поставили чемпиона из « » на первое место и упомянули гонщика « » . Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и («Мерседес») присутствуют в рейтингах по четыре раза, Шарль Леклер («Феррари») и Алекс Албон («Уильямс») – по три, напарник Леклера Карлос Сайнс – один раз.

Топ-5 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии экспертов сайта «Ф-1»

Крис Медланд: Ферстаппен, Алонсо, Норрис, Хэмилтон, Албон

Дэвид Тремейн: Ферстаппен, Норрис, Алонсо, Леклер, Албон

Лоренс Барретто: Ферстаппен, Норрис, Албон, Хэмилтон, Сайнс

Уилл Бакстон: Ферстаппен, Норрис, Алонсо, Леклер, Хэмилтон

Марк Хьюз: Ферстаппен, Леклер, Норрис, Алонсо, Хэмилтон

Алонсо и Леклер – в топ-3 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии The Race, Перес – 13-й, Риккардо – 18-й

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