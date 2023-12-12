Ферстаппена и Норриса включили в топ-5 гонщиков года все эксперты сайта «Ф-1», Алонсо и Хэмилтона – 4 из 5

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Все эксперты сайта «Формулы-1» отметили уровень Ферстаппена и Норриса в 2023-м.

Пятерых авторов попросили представить свой топ-5 пилотов по итогам сезона-2023.

Все эксперты поставили чемпиона из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на первое место и упомянули гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») присутствуют в рейтингах по четыре раза, Шарль Леклер («Феррари») и Алекс Албон («Уильямс») – по три, напарник Леклера Карлос Сайнс – один раз.

Топ-5 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии экспертов сайта «Ф-1»

Крис Медланд: Ферстаппен, Алонсо, Норрис, Хэмилтон, Албон
Дэвид Тремейн: Ферстаппен, Норрис, Алонсо, Леклер, Албон
Лоренс Барретто: Ферстаппен, Норрис, Албон, Хэмилтон, Сайнс
Уилл Бакстон: Ферстаппен, Норрис, Алонсо, Леклер, Хэмилтон
Марк Хьюз: Ферстаппен, Леклер, Норрис, Алонсо, Хэмилтон
 

Алонсо и Леклер – в топ-3 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии The Race, Перес – 13-й, Риккардо – 18-й

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14 комментариев
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Ответ Орбит Орбит
не ну убрать Алонсо и его поставить... на ошибки достаточно глянуть и очки на разных по силе машинах
а кто из экспертов убрал Алонсо и поставил Леклера?
во всех рейтингах где есть Леклер есть и Алонсо.
А Норрис который за последние 8гонок ошибся столько же сколько Леклер за весь сезон тебя устраивает?
После Нидерландов у Леклера не было ни одной ошибки,а начиная с Японии ни одного плохого Уикенда.
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+5
Ответ Орбит Орбит
Леклер? они идиоты?
А что не так?
+3
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+3
Ответ Орбит Орбит
не ну убрать Алонсо и его поставить... на ошибки достаточно глянуть и очки на разных по силе машинах
Ну если посмотреть где в начале сезона были Астон Мартин и где Феррари, то сезон они прошли более менее ровно. Ошибок Леклера в этом сезоне было очень мало : в Майями и в Недирландах(в тренировке, а в гонке, где он сошёл, была авария и там вопрос кто виноват). Да и ошибки были у всех и у Льюиса, и у Ландо(причём Норрис ошибался не меньше Леклера, если не больше, но он везде) . Очень много очков Шарль потерял из-за неполадок в машине и стратегии.
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Албону авансище из-за репутации Вильямса как ведра.
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Бакстон и Хьюз шарят. Остальные клованы
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Комментарий удален пользователем
Рассола никто не отметил
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Ферстапен, Алонсо, Хемильтон (да в этом году сэр мало косячил, а напарник конкретно)
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Ответ Фанат спорта01
а кто из экспертов убрал Алонсо и поставил Леклера? во всех рейтингах где есть Леклер есть и Алонсо. А Норрис который за последние 8гонок ошибся столько же сколько Леклер за весь сезон тебя устраивает? После Нидерландов у Леклера не было ни одной ошибки,а начиная с Японии ни одного плохого Уикенда.
Саинса вместо Алонсо.. а тут что сказать?
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Ответ VIKTORIIA
Ну если посмотреть где в начале сезона были Астон Мартин и где Феррари, то сезон они прошли более менее ровно. Ошибок Леклера в этом сезоне было очень мало : в Майями и в Недирландах(в тренировке, а в гонке, где он сошёл, была авария и там вопрос кто виноват). Да и ошибки были у всех и у Льюиса, и у Ландо(причём Норрис ошибался не меньше Леклера, если не больше, но он везде) . Очень много очков Шарль потерял из-за неполадок в машине и стратегии.
и где вначале селена Феррари были? в квале были 2 машиной, в гонке 3-4, но за счёт квалы можно было удерживать.
а после первой трети сезона Феррари и Астон даже не рядом
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Ответ Орбит Орбит
Саинса вместо Алонсо.. а тут что сказать?
ну это его мнение.
например если спросить у мамы Сайнса то она его поставит вообще на 1-е место.
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Ответ irs118return
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ ASphotographer
Рассола никто не отметил
а есть за что ?
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