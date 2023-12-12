Ферстаппена и Норриса включили в топ-5 гонщиков года все эксперты сайта «Ф-1», Алонсо и Хэмилтона – 4 из 5
Все эксперты сайта «Формулы-1» отметили уровень Ферстаппена и Норриса в 2023-м.
Пятерых авторов попросили представить свой топ-5 пилотов по итогам сезона-2023.
Все эксперты поставили чемпиона из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на первое место и упомянули гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») присутствуют в рейтингах по четыре раза, Шарль Леклер («Феррари») и Алекс Албон («Уильямс») – по три, напарник Леклера Карлос Сайнс – один раз.
Топ-5 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии экспертов сайта «Ф-1»
Алонсо и Леклер – в топ-3 гонщиков «Ф-1» сезона-2023 по версии The Race, Перес – 13-й, Риккардо – 18-й
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во всех рейтингах где есть Леклер есть и Алонсо.
А Норрис который за последние 8гонок ошибся столько же сколько Леклер за весь сезон тебя устраивает?
После Нидерландов у Леклера не было ни одной ошибки,а начиная с Японии ни одного плохого Уикенда.
а после первой трети сезона Феррари и Астон даже не рядом
например если спросить у мамы Сайнса то она его поставит вообще на 1-е место.