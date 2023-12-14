Жан Тодт: «Бен Сулайем перевернул с ног на голову все, что было создано во время моего президенства в ФИА»

Экс-президент ФИА Тодт оценил работу своего преемника бен Сулайема.

покинул пост президента ФИА в конце 2021 года, его сменил Мохаммед бен Сулайем.

Тодт ответил на претензии бен Сулайема, который сообщил, что Жан оставил Федерацию с дефицитом бюджета в 20 миллионов долларов.

«Когда я уходил, в резерве должно было оставаться 250 миллионов евро.

Я поясню. Каждый год был большой профицит, за исключением двух последних сезонов из-за кризиса, связанного с ковидом. Когда я пришел в 2009-м, в бюджете едва были 40 миллионов, хотя ФИА всего за несколько лет до этого продала коммерческие права на «Ф-1» на сто лет.

Я бы не назвал это дефицитом. К моменту моего ухода бюджет вырос почти втрое, появились новые многочисленные источники дохода, такие как « », чемпионат мира по гонкам на выносливость, чемпионат по ралли-рейдам», – сказал бывший босс « » и ФИА в интервью L’Équipe.

Бен Сулайем также заявил, что, став президентом, с удивлением узнал о судебной тяжбе ФИА по поводу гало.

По версии Тодта, ситуация была совсем другой:

«Это правда, что мы оставили нерешенным один спор, тяжбу по гало. Но дело не заметали под ковер. Его тщательно документировали и следили. Мы представляли его Сенату и Всемирному совету [ФИА] до моего ухода, и нынешний президент присутствовал на презентации.

Был иск от одного инженера из Техаса, который получил патент, но он действовал только в США и на короткий период времени. Никакого секрета не было. Но я не удивлен – я знал, кто мой преемник. Я знаю его характер».

Француз ответил на вопрос о том, раздражают ли его высказывания действующего президента:

«Для меня это неважно. У меня есть принцип: когда закрывается одна глава, открывается другая, и мы не позволяем себе атаковать предшественника. Когда я покидал « », «Феррари» или ФИА, то никогда не говорил плохого слова. Нет смысла выдвигать обвинения, особенно ложные.

Я рассказал, какой была реальная ситуация. В период моего президентства были пересмотрены Столетнее соглашение и Договоры согласия между ФИА и «Ф-1» – до того, как «Либерти Медиа» стала владелицей ФОМ. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что доходы Федерации сильно увеличились, ее позиция в плане управления «Ф-1» также была восстановлена. Сейчас у ФИА треть голосов – столько же, сколько у ФОМ и команд. Если сравнивать с предыдущими договоренностями, это небо и земля.

Если кто-то критикует или не соглашается, с этим ничего не поделаешь. Но все мои действия во время президентства всегда получали одобрение Сената и Всемирных советов».

Тодт резюмировал промежуточные итоги работы бен Сулайема:

«Все, что было создано во время моего мандата, перевернули с ног на голову».

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