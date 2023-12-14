Джанкарло Минарди: «Машина «Ред Булл»-2024 еще лучше, говорят мне из Англии»

Болид «Ред Булл» станет быстрее в 2024 году, предположил Минарди.

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, а также бывший владелец команды «Минарди» скептически относится к рассуждениям о том, что в следующем сезоне соперники навяжут борьбу «Ред Булл».

«Все так говорят, но я бы не спешил. В данный момент у команды преимущество, нивелировать которое тяжело. Я внимательно анализировал гонки и пришел к выводу, что Ферстаппен не показывал все, на что способен. И это не сильно обнадеживает.

И из Англии мне говорят, что машина 2024 года еще лучше», – заявил Джанкарло.

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