Жан Тодт об иске Массы: «Если будет доказано, что в ФИА знали обо всем до 31 декабря 2008 года – это может все изменить»
Жан Тодт высказался об иске Массы к «Ф-1».
По словам бывшего президента ФИА, результаты Гран-при Сингапура 2008 года в теории могут быть аннулированы, учитывая особые обстоятельства.
Масса подал иск к «Формуле-1» с требованием аннулировать результаты гонки в Сингапуре, поскольку события на том Гран-при были подстроены в связи с преднамеренным попаданием в аварию Нельсона Пике-младшего. В случае, если результаты той гонки будут аннулированы, по количеству набранных очков чемпионом 2008 года станет именно Фелипе Масса.
«Это действительно особенное дело и особый случай. В этом деле был доказан обман и факт подтасовки результатов, о чем мы узнали только позже.
По правилам ФИА, результаты чемпионата всегда окончательно утверждаются 31 декабря, и по прошествии этой даты мы никогда уже не возвращаемся к пересмотрам.
В случае с Гран-при Сингапура все обстоятельства вскрылись только год спустя, а санкции, наложенные ФИА еще до моего прихода в федерацию, были отменены по решению суда в Париже.
При этом, согласно заявлениям Берни Экклстоуна, мой предшественник Макс Мосли и бывший гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг знали обо всем с самого начала.
Когда я был президентом ФИА, то не был об этом проинформирован. Если станет доподлинно известно, что в ФИА действительно знали обо всем до 31 декабря 2008 года, это действительно может все изменить.
К сожалению, Чарли и Макс уже ушли из жизни. И оглядываясь назад можно сказать, что мы (ФИА) должны были запросить отмену результатов гонки.
И сейчас совершенно новым фактом – если он действительно правдив и информация будет подтверждена, – что ФИА, будучи официальным регулятором, который утверждал результаты чемпионата, к тому моменту уже знал о случившемся», – рассказал Тодт.
Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже
Я хоть и не люблю Хэма, но такие вещи точно не желаю. Бред какой-то, менять чемпиона по прошествии лет.