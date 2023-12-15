Жан Тодт об иске Массы: «Если будет доказано, что в ФИА знали обо всем до 31 декабря 2008 года – это может все изменить»

Теги Берни Экклстоун Макс Мосли ФИА Жан Тодт Фелипе Масса Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Чарли Уайтинг Формула-1 Авто

Жан Тодт высказался об иске Массы к «Ф-1».

По словам бывшего президента ФИА, результаты Гран-при Сингапура 2008 года в теории могут быть аннулированы, учитывая особые обстоятельства.

Масса подал иск к «Формуле-1» с требованием аннулировать результаты гонки в Сингапуре, поскольку события на том Гран-при были подстроены в связи с преднамеренным попаданием в аварию Нельсона Пике-младшего. В случае, если результаты той гонки будут аннулированы, по количеству набранных очков чемпионом 2008 года станет именно Фелипе Масса.

«Это действительно особенное дело и особый случай. В этом деле был доказан обман и факт подтасовки результатов, о чем мы узнали только позже.

По правилам ФИА, результаты чемпионата всегда окончательно утверждаются 31 декабря, и по прошествии этой даты мы никогда уже не возвращаемся к пересмотрам.

В случае с Гран-при Сингапура все обстоятельства вскрылись только год спустя, а санкции, наложенные ФИА еще до моего прихода в федерацию, были отменены по решению суда в Париже.

При этом, согласно заявлениям Берни Экклстоуна, мой предшественник Макс Мосли и бывший гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг знали обо всем с самого начала.

Когда я был президентом ФИА, то не был об этом проинформирован. Если станет доподлинно известно, что в ФИА действительно знали обо всем до 31 декабря 2008 года, это действительно может все изменить.

К сожалению, Чарли и Макс уже ушли из жизни. И оглядываясь назад можно сказать, что мы (ФИА) должны были запросить отмену результатов гонки.

И сейчас совершенно новым фактом – если он действительно правдив и информация будет подтверждена, – что ФИА, будучи официальным регулятором, который утверждал результаты чемпионата, к тому моменту уже знал о случившемся», – рассказал Тодт.

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже

5 комментариев
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У Массы появился шанс, стать совладателем чемпионства в 2008 году.
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Массе мало что светит, ведь он судится против афроХэма. Смелости у судей не хватит отобрать титул, даже если докажут факт подстройки
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Без шансов для Массы. Это бред пересматривать через такое время. Хэмилтон такая же жертва по существу. При этом уровень влияния Хэмилтона столь огромен, что не думаю что кто-то рискнет что-то пересматривать даже при наличии стопроцентных улик или что там фигурирует.
Я хоть и не люблю Хэма, но такие вещи точно не желаю. Бред какой-то, менять чемпиона по прошествии лет.
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Ответ Ascari
Массе мало что светит, ведь он судится против афроХэма. Смелости у судей не хватит отобрать титул, даже если докажут факт подстройки
Ну почему если какой нибудь чиновник из ФИА того времени подтвердит что ФИА обо всем узнали в тот же год то шансы у Массы очень хорошие. Правда сомневаюсь что найдется такой человек
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