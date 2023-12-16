ФИА раскрыла убытки при Тодте после критического интервью экс-президента

ФИА поделилась информацией о финансовых показателях за последние годы.

Бывший президент Жан Тодт раскритиковал нынешнего главу Федерации Мохаммеда бен Сулайема. Бен Сулайем пожаловался, что Тодт оставил ему организацию в плачевном состоянии, француз в ответ заявил, что проблемы преувеличены.

«Каждый год был большой профицит, за исключением двух последних сезонов из-за кризиса, связанного с ковидом. Когда я пришел в 2009-м, в бюджете едва были 40 миллионов. К моменту моего ухода бюджет вырос почти втрое, появились новые многочисленные источники дохода», – заявил Жан, отметив, что все его труды бен Сулайем «перевернул с ног на голову».

ФИА сообщила, что в 2019 году – до пандемии – операционные убытки составили 12,8 миллионов евро, в 2020-м – 22,1, в 2021-м – 24. После прихода бен Сулайема ситуация улучшилась: 2022 год Федерация завершила с потерями в 7,7 миллиона, в 2023-м сумма должна снизиться до 3 миллионов, а в 2025-м организация планирует стать безубыточной.

По словам представителя ФИА, к моменту прихода Мохаммеда финансовое состояние было «неудовлетворительным и нестабильным», Федерация несла «значительные убытки».

Жан Тодт: «Бен Сулайем перевернул с ног на голову все, что было создано во время моего президентства в ФИА»

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