«Мерседес» занял 2-е место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы за сезон – ранее в истории «Ф-1» такое случалось лишь дважды

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес БМВ-Заубер Джордж Расселл Авто

«Мерседес» занял 2-е место в общем зачете без побед по ходу сезона.

В сезоне-2023 команде «Мерседес» удалось добиться крайне редкого статистического достижения. Немецкой конюшне удалось закончить сезон на втором месте в Кубке конструкторов, не выиграв при этом ни одного Гран-при по ходу чемпионата.

Лучшим результатом для пилотов «Мерседеса» в прошедшем сезоне стало второе место по итогам гонки – пилоты немецкой команды трижды заканчивали заезд на второй позиции.

За всю историю «Формулы-1» ранее такое случалось лишь дважды. В 2004 году второе место в общем зачете заняла команда «БАР» (4 вторых места), а в 2007 году команда «БМВ-Заубер» (1 второе место).

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3 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Ой, а где победы то 7 кратного без самовоза? Сразу весь скилл куда-то испарился! Вот вам и дутый чемпионишка
Так кроме РБ только у Сайнса победа , так совпало что это единственный ГП в котором не срослось у РБ и в гонке и в квалификации
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Ой, а где победы то 7 кратного без самовоза? Сразу весь скилл куда-то испарился! Вот вам и дутый чемпионишка
+2
-2
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А в 2007 году одну команду лишили всех очков в КК, кажется. Только так Заубер стал вторым. Так что по сути, только случай с Баром в 2004 был своего рода уникальным. Теперь нет.
+1
-1
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