«Мерседес» занял 2-е место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы за сезон – ранее в истории «Ф-1» такое случалось лишь дважды

«Мерседес» занял 2-е место в общем зачете без побед по ходу сезона.

В сезоне-2023 команде « » удалось добиться крайне редкого статистического достижения. Немецкой конюшне удалось закончить сезон на втором месте в Кубке конструкторов, не выиграв при этом ни одного Гран-при по ходу чемпионата.

Лучшим результатом для пилотов «Мерседеса» в прошедшем сезоне стало второе место по итогам гонки – пилоты немецкой команды трижды заканчивали заезд на второй позиции.

За всю историю «Формулы-1» ранее такое случалось лишь дважды. В 2004 году второе место в общем зачете заняла команда «БАР» (4 вторых места), а в 2007 году команда « » (1 второе место).

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