Жак Вильнев: «Ред Булл» не доминирует. Если бы все были сосредоточены как Ферстаппен, то, может, показывали бы его уровень»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Жак Вильнев Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Вильнев сообщил, что не считает превосходство «Ред Булл» в 2023-м доминированием.

По версии чемпиона «Формулы-1» 1997 года Жака Вильнева, подавляющему большинству пилотов недостает сосредоточенности Макса Ферстаппена из «Ред Булл», что и является причиной убедительных побед нидерландца.

«Ред Булл» не так уж далеко. Когда команда выигрывала все свои поулы, то с отрывом в десятую, половину десятой – суперплотно. Так что это не доминирование.

Это не годы «Мерседеса», который был на секунду впереди всех, и всем было нормально – это не являлось проблемой.

Макс вносит решающий вклад, потому что он включен 24 часа в сутки. Он никогда не устает. Он вылезает из болида и все равно думает о гонках. Это все, что для него существует – симулятор, картинг, что угодно.

Мне не кажется, что другие пилоты это делают. Может, Алонсо в какой-то степени, а все остальные заняты другими делами. Они вылезают из машин, и у них куча посторонних занятий.

Если бы они все были сосредоточены как Макс, то, может, показывали бы уровень Макса. Вот в чем большая разница между ним и Пересом, а также остальным пелотоном. Макс всегда выкладывается по полной – нет разницы, это последняя гонка, свободная практика, старт сезона, борьба за титул», – сказал Вильнев.

Cколько же претензий летит Ферстаппену! Разобрали все по пунктам

Ферстаппена и Норриса включили в топ-5 гонщиков года все эксперты сайта «Ф-1», Алонсо и Хэмилтона – 4 из 5

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ага. То есть, если сильно-сильно сосредоточиться, то можно и на ведре привозить всем секунду)
+4
-1
+3
ну да РБ не доминирует но при этом середняк Перес занимает 2-е место в общем зачёте при этом играя в игру из грязи в князи.
+4
-2
+2
Жаль не могу отправить Вильнева в ЧС и не видеть новости с его высерами, 9 из 10 его интервью это какой то лютый бред, ньюивозник едет далеко впереди даже не атакуя, это он сосредоточился просто, кстати если бы в мерсе рядом с хэмом ездил такой же днарь как чика, то и мерс бы не атаковал большую часть гонок в 2014-2016, дураки говорили бы что доминации нет или это другое было бы, вон менселл когда ездил на ньюивозке в 92 тупо выключал активную подвеску, настолько ньюивозка была хороша, вот такой был запас по скорости, но если бы сенна забожил, он тут же включил бы ее и уехал, т.е сосредоточился .
+4
-2
+2
Что за горячительные напитки Жак употребляет, что его так штырит))
+2
-1
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Как надоел этот театр абсурда) С одной строны хочется, чтобы побеждали гонщики других команд, а с другой стороны понимаеь, что если у этой обезьяны бельгийской отнять самовоз, она ведь опять начнёт другим парням гонки портить...
+3
-2
+1
Конечно, он так сосредоточен, что в 5 из 23 квалификаций позволил себе ошибки в Q3 и спокойно доезжал до победы на расслабоне...
+1
0
+1
Ну, если уж РБ не доминирует, тогда доминирования в Ф1 не было никогда в принципе.) Жак знатный тролль, любил набросить ещё с тех времён, когда сам гонялся.)
+4
-4
0
если рб не доминирует как получилось посредственный пилот перез, занимает второе место в лз, обойдя более классных пилотов алонсо, хэма, леклера, норриса…
+4
-4
0
О! А вот и "адекваты" подтянулись...
Норм чемп был. Даёшь такое во все виды спорта.
Жаку больше не наливать...
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Роман
черныш 8 сезонов на самовозе более доминирующим гонял и не показывал таких результатов, стоит задуматься
У него соперники были, в отличие от дикхэда
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий