Жак Вильнев: «Ред Булл» не доминирует. Если бы все были сосредоточены как Ферстаппен, то, может, показывали бы его уровень»
Вильнев сообщил, что не считает превосходство «Ред Булл» в 2023-м доминированием.
По версии чемпиона «Формулы-1» 1997 года Жака Вильнева, подавляющему большинству пилотов недостает сосредоточенности Макса Ферстаппена из «Ред Булл», что и является причиной убедительных побед нидерландца.
«Ред Булл» не так уж далеко. Когда команда выигрывала все свои поулы, то с отрывом в десятую, половину десятой – суперплотно. Так что это не доминирование.
Это не годы «Мерседеса», который был на секунду впереди всех, и всем было нормально – это не являлось проблемой.
Макс вносит решающий вклад, потому что он включен 24 часа в сутки. Он никогда не устает. Он вылезает из болида и все равно думает о гонках. Это все, что для него существует – симулятор, картинг, что угодно.
Мне не кажется, что другие пилоты это делают. Может, Алонсо в какой-то степени, а все остальные заняты другими делами. Они вылезают из машин, и у них куча посторонних занятий.
Если бы они все были сосредоточены как Макс, то, может, показывали бы уровень Макса. Вот в чем большая разница между ним и Пересом, а также остальным пелотоном. Макс всегда выкладывается по полной – нет разницы, это последняя гонка, свободная практика, старт сезона, борьба за титул», – сказал Вильнев.
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Жаку больше не наливать...