«Ред Булл» показал 51 кубок, завоеванный в 2023 году

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» продемонстрировал трофеи, заработанные по ходу чемпионского сезона-2023.

Команда завоевала 51 кубок в 22 гонках: 21 трофей вручили «Ред Булл» как конструктору за победы в гонках, 21 подиум (19 побед) на счету Макса Ферстаппена, 9 подиумов (2 победы) – на счету Серхио Переса.

Кроме того, в конце сезона Ферстаппен получил чемпионскую вазу, «Ред Булл» – Кубок конструкторов.

Также коллектив из Милтон-Кейнса поделился фотографией с базы с чемпионскими шарфами.

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Фото: соцсети команды «Ред Булл»

3 комментария
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А можно мне один?)
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9 подиумов на счету Переса... Как же нелепо это звучит.
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