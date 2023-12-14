«Ред Булл» показал 51 кубок, завоеванный в 2023 году

«Ред Булл» продемонстрировал трофеи, заработанные по ходу чемпионского сезона-2023.

Команда завоевала 51 кубок в 22 гонках: 21 трофей вручили «Ред Булл» как конструктору за победы в гонках, 21 подиум (19 побед) на счету , 9 подиумов (2 победы) – на счету .

Кроме того, в конце сезона Ферстаппен получил чемпионскую вазу, «Ред Булл» – Кубок конструкторов.

Также коллектив из Милтон-Кейнса поделился фотографией с базы с чемпионскими шарфами.

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Фото: соцсети команды «Ред Булл»