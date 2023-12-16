Макс Ферстаппен: «Я бы завел 100 кошек»

Ферстаппен сообщил о своей любви к котам.

С трехкратным чемпионом «Формулы-1» живут две кошки – Джимми и Сасси. Макс высказался о любимой породе.

«Мне нравятся мои бенгальские коты, но раньше у меня были персидские. Они были очень милыми, у меня много приятных воспоминаний из детства», – сказал пилот « ».

У Ферстаппена спросили, хочет ли он завести больше домашних животных.

«Ну, я бы завел 100 кошек, но за ними нужно следить», – отреагировал нидерландец.

Макс Ферстаппен: «Чуть не сломал плечо, пытаясь вытащить кота из кладовки – пришлось молотком сделать дыру в двери»