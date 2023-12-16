Макс Ферстаппен: «Я бы завел 100 кошек»

Теги Ред Булл Формула-1 коты Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен сообщил о своей любви к котам.

С трехкратным чемпионом «Формулы-1» Максом Ферстаппеном живут две кошки – Джимми и Сасси. Макс высказался о любимой породе.

«Мне нравятся мои бенгальские коты, но раньше у меня были персидские. Они были очень милыми, у меня много приятных воспоминаний из детства», – сказал пилот «Ред Булл».

У Ферстаппена спросили, хочет ли он завести больше домашних животных.

«Ну, я бы завел 100 кошек, но за ними нужно следить», – отреагировал нидерландец.

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