Четвертая ракетка мира Янник Синнер будет сотрудничать с «Формулой-1»

Четвертая ракетка мира стал официальным Другом «Формулы-1».

В этом качестве он будет посещать гран-при и поддерживать продвижение «Ф-1» через привлечение болельщиков. Утверждается, что поддержка Синнера позволит объединить поклонников тенниса и автогонок.

«Я итальянец, так что «Ф-1» у меня в крови. Я люблю машины, автоспорт, эмоции от гонки и борьбы.

Я чувствую большую синергию между теннисом и гонками. Мне кажется, что в обоих видах спорта все решает 1% и небольшие детали», – сказал Синнер.

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