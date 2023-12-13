Четвертая ракетка мира Янник Синнер будет сотрудничать с «Формулой-1»

Теги ATP Формула-1 Янник Синнер Теннис

Четвертая ракетка мира Янник Синнер стал официальным Другом «Формулы-1».

В этом качестве он будет посещать гран-при и поддерживать продвижение «Ф-1» через привлечение болельщиков. Утверждается, что поддержка Синнера позволит объединить поклонников тенниса и автогонок.

«Я итальянец, так что «Ф-1» у меня в крови. Я люблю машины, автоспорт, эмоции от гонки и борьбы.

Я чувствую большую синергию между теннисом и гонками. Мне кажется, что в обоих видах спорта все решает 1% и небольшие детали», – сказал Синнер.

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1 комментарий
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парня конкретно взяли в оборот, теперь из маркетинговых щупалец ему некуда рыпаться)))
интересно, что еще предыдущее поколение (Циципас, Зверев и Тим) даже и близко так не раскручивались. видимо, тень Роджера и Рафы над ними нависала так мощно, что их рекламный потенциал руководство и агентства не интересовал от слова совсем.
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