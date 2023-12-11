Тео Пуршер: «Я третий подряд чемпион «Ф-2», которого не повышают до «Ф-1». Другович тоже заслуживает место»

Теги Макларен Заубер Формула-1 Формула-2 Мик Шумахер Супер-Формула Фелипе Другович Тео Пуршер Оскар Пиастри Авто

Пуршер разочарован, что не получил место в «Формуле-1» на сезон-2024.

Юниор «Заубера» Тео Пуршер стал чемпионом «Формулы-2» и в следующем году, вероятно, будет выступать в японской «Супер-Формуле». До этого Фелипе Другович также не пробился в «Ф-1», а Оскар Пиастри был вынужден провести год в запасе, прежде чем стал основным пилотом «Макларена». Последним победителем второй «формулы», который сразу же пробился на вершину автоспорта, был Мик Шумахер.

«Думаю, я третий подряд чемпион «Ф-2», которого не повышают до «Ф-1». И такое может происходить: тебе не обязаны предоставлять кокпит в «Ф-1», если ты чемпион «Ф-2».

Но, честно говоря, я разочарован. Я чемпион «Ф-2», показывал хорошие результаты в прошлом, делал все возможное. Академия «Заубера» поставила передо мной цель выиграть титул, и это я сделал.

Я бы хотел участвовать в каком-либо чемпионате в следующем сезоне. Тесты «Ф-1» – это хорошо, но они требуют много денег, и не каждая команда «Формулы-1» может себе такое позволить. К сожалению, думаю, так не получится с Академией «Заубера».

Поэтому я постараюсь найти место в хорошем чемпионате. Наверное, «Супер-Формула» – лучший вариант», – заявил французский пилот.

Тео ответил на вопрос о том, с чем связана невозможность получить место в «Ф-1» – с невезением или систематической проблемой:

«Полагаю, и с тем, и с другим. Пожалуй, я оказался не в то время не в том месте. Вакансий на следующий сезон «Ф-1» нет.

Конечно, в конце 2024 года у многих заканчиваются контракты, но я не буду выступать в «Ф-2». Поэтому я хочу продолжать гоняться и демонстрировать – в том числе паддоку «Формулы-1» – что я способен быть по-настоящему быстрым и заслуживаю место. Не думаю, что есть большая проблема в системе.

Но, разумеется, обычно чемпион «Формулы-2» заслуживает место в «Ф-1», даже если титул завоеван на третий сезон. Мы видели, что Фелипе Другович всегда очень быстр в первых практиках. Он готов запрыгнуть в кокпит «Ф-1».

Так что, считаю, он тоже заслуживает место в «Ф-1». Но что есть, то есть. Надо оставаться реалистами. Если для нас кокпитов не будет, это часть автоспорта».

Все шлемы года в «Формуле-1»: от золотых Ферстаппена, Гасли и Шварцмана до самурая и мячей для гольфа и пляжа

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пора сделать 11 команду - для обкатки исключительно молодежи. Деньги на содержание - от Ф1 и спонсоров, все детали покупные. Без права на призовые. Каждый год одно место в кокпите получает последний чемпион Ф2, второе место - на усмотрение команды. Как-то так…
+5
-2
+3
Ответ Bzz Pvz
Можно окона на свалку истории выкинуть из родного Альпин и взять этого парня. Хуже не будет
Ладно Окон. Саржента не понятно, за что продлили
+1
0
+1
Ответ Hans_Zimmer
Ладно Окон. Саржента не понятно, за что продлили
Американский рынок + концовку сезона он выдал неплохую
+1
0
+1
Ответ ilia rus
и чтобы они на трассе мешались, да да
хуже, чем хаасы не будут :)
+1
0
+1
Ответ ilia rus
и чтобы они на трассе мешались, да да
вряд ли чемпион Ф2 будет мешаться на трассе
+1
0
+1
Конкуренция такая, что чемпионы Ф-2, выигравшие титул на 4й (неполный) год выступления в серии, не очень котируются
0
0
0
Ответ Hans_Zimmer
Ладно Окон. Саржента не понятно, за что продлили
По тем же причинам, что места занимают Чжоу и Цунода - потенциал азиатских рынков (а в случае с Цунодой еще и Хонда). Саржент - то же самое по США. А по Окону согласен - в случае его замены формула бы вообще ничего не потеряла
0
0
0
Ответ Shico_I
Пора сделать 11 команду - для обкатки исключительно молодежи. Деньги на содержание - от Ф1 и спонсоров, все детали покупные. Без права на призовые. Каждый год одно место в кокпите получает последний чемпион Ф2, второе место - на усмотрение команды. Как-то так…
и чтобы они на трассе мешались, да да
0
0
0
Ответ mclaren-honda
вряд ли чемпион Ф2 будет мешаться на трассе
я не совсем про это, просто времени нету расписывать свое мнение на этот счет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий