Тео Пуршер: «Я третий подряд чемпион «Ф-2», которого не повышают до «Ф-1». Другович тоже заслуживает место»

Пуршер разочарован, что не получил место в «Формуле-1» на сезон-2024.

Юниор «Заубера» стал чемпионом «Формулы-2» и в следующем году, вероятно, будет выступать в японской «Супер-Формуле». До этого Фелипе Другович также не пробился в «Ф-1», а был вынужден провести год в запасе, прежде чем стал основным пилотом « ». Последним победителем второй «формулы», который сразу же пробился на вершину автоспорта, был .

«Думаю, я третий подряд чемпион «Ф-2», которого не повышают до «Ф-1». И такое может происходить: тебе не обязаны предоставлять кокпит в «Ф-1», если ты чемпион «Ф-2».

Но, честно говоря, я разочарован. Я чемпион «Ф-2», показывал хорошие результаты в прошлом, делал все возможное. Академия « » поставила передо мной цель выиграть титул, и это я сделал.

Я бы хотел участвовать в каком-либо чемпионате в следующем сезоне. Тесты «Ф-1» – это хорошо, но они требуют много денег, и не каждая команда «Формулы-1» может себе такое позволить. К сожалению, думаю, так не получится с Академией «Заубера».

Поэтому я постараюсь найти место в хорошем чемпионате. Наверное, «Супер-Формула» – лучший вариант», – заявил французский пилот.

Тео ответил на вопрос о том, с чем связана невозможность получить место в «Ф-1» – с невезением или систематической проблемой:

«Полагаю, и с тем, и с другим. Пожалуй, я оказался не в то время не в том месте. Вакансий на следующий сезон «Ф-1» нет.

Конечно, в конце 2024 года у многих заканчиваются контракты, но я не буду выступать в «Ф-2». Поэтому я хочу продолжать гоняться и демонстрировать – в том числе паддоку «Формулы-1» – что я способен быть по-настоящему быстрым и заслуживаю место. Не думаю, что есть большая проблема в системе.

Но, разумеется, обычно чемпион «Формулы-2» заслуживает место в «Ф-1», даже если титул завоеван на третий сезон. Мы видели, что Фелипе Другович всегда очень быстр в первых практиках. Он готов запрыгнуть в кокпит «Ф-1».

Так что, считаю, он тоже заслуживает место в «Ф-1». Но что есть, то есть. Надо оставаться реалистами. Если для нас кокпитов не будет, это часть автоспорта».

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