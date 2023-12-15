Тото Вольфф о спринтах: «Сейчас мы шесть раз в году занимаемся какими-то глупостями»

Вольфф хочет вынесения спринтов в «Ф-1» в отдельный зачет.

По словам исполнительного директора « », он считает проведение спринт-заездов в «Формуле-1» глупостью. При этом, учитывая наличие зрительского интереса, он готов принять идею вынесения спринтов в отдельный чемпионат с призовым фондом.

В сезоне-2024 в «Формуле-1» снова пройдут шесть гоночных уик-эндов со спринт-заездами.

«Я не большой поклонник уик-эндов со спринтами, поскольку на мой взгляд наличие спринта несколько обесценивает сам Гран-при. Хотя, возможно, что я просто слишком консервативен и выступаю за чистоту гонок, гонок старой закалки.

Но сейчас получается, что шесть раз в году мы занимаемся какими-то глупостями, и все понимают, чем эти гонки друг от друга отличаются. На самом деле я даже могу принять идею с реверсивной стартовой решеткой – так мы, по крайней мере, прямо признаемся, что проводя эти гонки занимаемся глупостями.

При этом цифры показывают, что зрительский интерес к спринтам есть. И в этом смысле я могу смириться с проведением спринтов – если мы признаем, что просто занимаемся глупостями, и спринты не будут влиять на ситуацию в основном чемпионате», – рассказал .

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