Тото Вольфф о спринтах: «Сейчас мы шесть раз в году занимаемся какими-то глупостями»

Теги Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Авто

Вольфф хочет вынесения спринтов в «Ф-1» в отдельный зачет.

По словам исполнительного директора «Мерседеса», он считает проведение спринт-заездов в «Формуле-1» глупостью. При этом, учитывая наличие зрительского интереса, он готов принять идею вынесения спринтов в отдельный чемпионат с призовым фондом.

В сезоне-2024 в «Формуле-1» снова пройдут шесть гоночных уик-эндов со спринт-заездами.

«Я не большой поклонник уик-эндов со спринтами, поскольку на мой взгляд наличие спринта несколько обесценивает сам Гран-при. Хотя, возможно, что я просто слишком консервативен и выступаю за чистоту гонок, гонок старой закалки.

Но сейчас получается, что шесть раз в году мы занимаемся какими-то глупостями, и все понимают, чем эти гонки друг от друга отличаются. На самом деле я даже могу принять идею с реверсивной стартовой решеткой – так мы, по крайней мере, прямо признаемся, что проводя эти гонки занимаемся глупостями.

При этом цифры показывают, что зрительский интерес к спринтам есть. И в этом смысле я могу смириться с проведением спринтов – если мы признаем, что просто занимаемся глупостями, и спринты не будут влиять на ситуацию в основном чемпионате», – рассказал Вольфф.

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий