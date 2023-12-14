Шарль Леклер: «Феррари» помогла бы мне выиграть, если бы я стартовал впереди Сайнса в Сингапуре»

Леклер считает, что мог получить поддержку «Феррари» для победы в 2023 году.

Шарль Леклер уступил напарнику Карлосу Сайнсу в квалификации к , из-за чего «Феррари» сделала ставку на испанца в гонке – он в итоге и одержал победу. По мнению , Скудерия помогла бы ему выиграть, если бы результат квалификации был иным.

– Как сложился сезон для вас?

– Не выдающийся год, потому что болид оказался не таким хорошим, как предполагалось. С другой стороны, мы многому научились, а это все, чего можно ожидать от трудного сезона.

Я относительно доволен собой. Характеристики машины не особо мне подходили. Мы работали над этим по ходу сезона и постепенно нашли направление, которое лучше мне подходит.

– Вы и ваш напарник неоднократно жаловались, что у «Феррари» очень узкое рабочее окно. Что это значит с точки зрения пилота?

– В квалификациях дополнительное сцепление благодаря свежим шинам компенсировало недостатки болида. Проблемы начинались на изношенных покрышках и с большим количеством топлива. Трафик, ветер или изменение температуры лишь усугубляли слабые места. В таких случаях управлять машиной становилось очень тяжело.

– В этом сезоне была возможность обыграть «Ред Булл», и «Феррари» ей воспользовалась. Тяжелая ли это ситуация, когда шанс реализует партнер по команде?

– Это обидно, особенно в такой сезон, когда шанс только один. И именно в этот момент я не справился с квалификацией, что в конечном счете стоило мне гонки. Но победа была очень важна для команды, которая все сделала правильно.

– Стало ли дополнительным испытанием то, что вам пришлось играть роль помощника для и стартовать на мягких шинах, чтобы обогнать Расселла на старте, а затем служить буфером для напарника?

– Шины «софт» – это была моя идея. Не для помощи Карлосу, а потому, что это был лучший выбор для нашей гонки. В такие моменты надо принять, что команда превыше всего. Она сделала бы то же самое для меня, если бы я был впереди.

Шарль Леклер: «Мы догоним «Ред Булл», но не могу говорить о сроках. Если «Феррари» меня чему-то научила, то терпению»

Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!