Даниил Медведев: «Я люблю укорачивать на грунте. Это очень полезно, потому что сопернику тяжело сразу стартовать, ноги буксуют в отличие от харда»

Даниил Медведев объяснил, почему дропшоты эффективны на грунте.

В понедельник он обыграл в Мадриде Себастьяна Корду – 5:7, 7:6(4), 6:3.

«Вообще, я на грунте довольно много укорачиваю, и, когда пересматриваю свои хорошие матчи, это единственное, что я делаю на грунте, – на харде я никогда этого не делаю. На грунте для уверенности иногда бывает.

Когда я в хорошей форме, укороченные на грунте очень полезны, потому что [сопернику] тяжело сразу стартовать, ноги, скажем так, буксуют в отличие от харда. Поэтому на грунте я люблю укорачивать. Зависит от соперника. Здесь в Мадриде, на самом деле, укорачивать тяжелее, потому что высота и мяч скачет сильно при отскоке, но против него сегодня хорошо сработало. В принципе, такого плана не было, но во время игры стал делать это больше, рад, что получилось», – сказал Медведев в интервью каналу «Больше!».