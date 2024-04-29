Надаль о том, беспокоит ли его боль на турнире в Мадриде: «Я получаю удовольствие. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра с утра»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Теннис

Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после выхода в четвертый круг в Мадриде.

Сегодня он обыграл Педро Качина – 6:1, 6:7(5), 6:3. Во вторник он встретится с Иржи Лехечкой.

– Что-то получается хорошо, что-то – не очень. Но я нахожу путь к победе. Мне кажется, в третьем сете, даже несмотря на некоторые ошибки, я смог сыграть чуть более непредсказуемо, и это, наверное, изменило ход матча.

– Вы говорили о физических проблемах, с которыми столкнулись в последние несколько месяцев. Когда вы выходите на корт, насколько это приятно, а насколько – больно?

– Нет, нет, я получаю удовольствие. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра с утра. Не знаю. Я не забегаю вперед, живу сегодняшним днем. Я получаю удовольствие, для меня невероятно важно выступить на домашнем турнире. Я делаю все возможное, чтобы продолжать мечтать. Завтра будет новый день, чтобы мечтать, играть перед этой потрясающей публикой, и это для меня очень важно.

4 комментария
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Как же прекрасно спустя столько времени снова видеть Рафаэля на корте. Он играет и сражается несмотря на все проблемы. Настоящий чемпион и великий спортсмен на все времена. Уже живая легенда. Величайший 👑💪👍.
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Возраст, Рафа, возраст. Иногда вроде ничего и не беспокоит, но как-будто по тебе поезд проехал - весь мятый-перемятый.
Исполни лебединую песню - и на пенсию. К семье, к детям.
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