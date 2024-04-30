Медведев о матче с Бубликом: «Устал бегать за дропшотами»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Александр Бублик Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Бубликом в Мадриде.

Он выиграл 7:6(3), 6:4 и вышел в четвертьфинал.

«Тяжелый матч, столько дропшотов – я устал за ними бегать. И в такие моменты теряешь сосредоточенность, начинаешь играть чуть хуже. Так и получилось.

Но после матча он сказал, что тоже умер. Хорошо, что я был не один.

В целом – хороший уровень, хорошие розыгрыши. Иногда я хорошо подавал, иногда – плохо. И я доволен, что сыграл стабильнее».

В четвертьфинале Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем или Иржи Лехечкой.

«По-моему, Надаля я смотрел только вчера – и только третий сет. Я слышал, что во втором он играл не так хорошо.

В третьем он был хорош – и не выглядел уставшим. Педро выглядел уставшим.

Интересно посмотреть, прибавит ли Рафа, устал ли он. И буду готовиться к победителю».

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4 комментария
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"Но после матча он сказал, что тоже умер. Хорошо, что я был не один"
Брат за брата - за основу взято
+8
0
+8
Ну и стоило оно того?
Всё равно нигде не успел😂
+2
-1
+1
Главное победил💪👍‼️
+1
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Бублик сам спёкся на своих же укороченных )
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