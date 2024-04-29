Надаль выиграл три матча подряд впервые с US Open-2022

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Педро Качин Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль обыграл 91-ю ракетку мира Педро Качина – 6:1, 6:7(5), 6:3. Матч продолжался 3 часа 4 минуты.

Во второй партии Надаль уступал 1:4 с двойным брейком. При счете 4:5 он отыграл подачу на сет и два сетбола, при счете 5:6 – еще одну подачу на сет. На тай-брейке испанец ушел с 1:4, но все равно проиграл.

Надаль победил в трех матчах подряд впервые с US Open-2022.

Теперь он поборется с №31 Иржи Лехечкой.

20 лет Надаля в Мадриде – от 17-летнего дебютанта до рекордсмена и молодого отца

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надо сниматься,к Рг так не доехать по 3 сета с каждым играть
+5
0
+5
Ждём на Пасху новость "Надаль выиграл семь матчей подряд впервые с лета 2022"? Или Мадрид брать не обязательно, отдать его Карлосу или Яннику и уже по королевски отправиться за Гарррсом номер пятнадцать?
+4
-1
+3
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Ждём на Пасху новость "Надаль выиграл семь матчей подряд впервые с лета 2022"? Или Мадрид брать не обязательно, отдать его Карлосу или Яннику и уже по королевски отправиться за Гарррсом номер пятнадцать?
Ну это нереально конечно. Но 4 матча подряд было бы супер. Хотя не удивлюсь снятию Рафы с завтрашнего матча. Не стоит сразу такую нагрузку давать
+1
0
+1
Рафа с очередной победой! Сейчас каждый выигранный матч особенно радует. Здоровья!
+1
-1
0
Снимется, чтобы подготовиться лучше к Уимблдону
+1
-1
0
Полет нормальный уже четыре матча подряд получится с учетом предстоящего, к рг если хорошо выступит здесь и в Риме поможет в посеве
0
0
0
TUЕ творит чудеса
#РафикИдетЗаМадридом и в ТОП-8 к РГ
хехе))))
0
0
0
Надаль долго не играл, сложные матчи это неплохо после такого длительного отсутствия. Набирать форму надо если еще один Ролан Гаросс хочет зацепить. Главное слушать тело
0
0
0
Ответ Максим Пестов
Ну это нереально конечно. Но 4 матча подряд было бы супер. Хотя не удивлюсь снятию Рафы с завтрашнего матча. Не стоит сразу такую нагрузку давать
Согласен. С Лехечкой будет сложнее, чем сегодня, нагрузки только возрастают. Сниматься нет причин, а проиграть ему вполне может. Сегодня матч оказался слишком затяжным и изматывающим для Рафы.
0
0
0
Ответ Дима Миронов
Надо сниматься,к Рг так не доехать по 3 сета с каждым играть
Маррей доезжает
0
0
0
Ответ Дима Миронов
Надо сниматься,к Рг так не доехать по 3 сета с каждым играть
А как 5 сетов тогда будет играть?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий