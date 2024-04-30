Лехечка о матче с Надалем: «Он почти 600-й в мире – должно быть, я фаворит»

Иржи Лехечка поделился ожиданиями от встречи с Рафаэлем Надалем в Мадриде.

Они сыграют за выход в четвертьфинал. Матч начнется не ранее 22:30 по Москве.

«Он почти 600-й в мире – должно быть, я фаворит (смеется), – сказал Лехечка. – Моей главной целью на 2024 год было взять титул, и я добился этого в первую же неделю сезона [в Аделаиде]. Теперь я хочу попасть в топ-20 и улучшить свои результаты на «Мастерсах». Мне уже удалось это сделать в Индиан-Уэллс – я дошел до четвертьфинала. Хочу продолжить эту тенденцию.

Ясно одно: встреча с Надалем на грунте – это главное испытание в теннисе. Для меня будет большой честью делить с ним корт. Несмотря на то, что он не в лучшей форме, он прибавляет, и я знаю, что мне будет непросто.

Если бы я боялся до выхода на корт, то лучше бы и вовсе не выходил. Но у меня нет таких мыслей. Я знаю, что такое играть с Рафой на грунте. Знаю, что могу показать высокий уровень на этой неделе и что условия в Мадриде не очень ему подходят. Буду играть с уверенностью, что могу победить, и постараюсь показать все возможное».