Надаль вернулся! Первая победа на грунте за 2 года!🧡

Если кому-то еще нужно было напоминание о величии Рафаэля Надаля , свой первый матч после серии травм он во вторник провел на корте, носящем его имя, – Pista Rafa Nadal, центральной арене турнира ATP в Барселоне.

37-летний испанец за последние 15 месяцев провел два матча – в начале этого сезона на турнире в австралийском Брисбене. Тогда он возвращался после травмы бедра, из-за которой пропустил весь предыдущий год, и снова травмировался, так что не сыграл ни на Australian Open, ни на больших хардовых турнирах. Говорили, что у Рафы проблемы со спиной и/или ему сложно подавать в полную силу, но по существу характер его травмы не имел значения: все знают, что общее состояние его организма такое, что он уже много лет в одной травме (любой части тела) от конца карьеры.

По мере того, как Надаль снимался с турниров, на которых первоначально планировал сыграть, становилось все тревожнее за его прощальный тур, которым должен был стать для него 2024-й: а состоится ли он вообще?

Если считать показателем его сегодняшнее возвращение в Барселону, то кажется, состоится: в своем первом за 103 дня матче 22-кратный чемпион «Шлемов» сделал четыре брейка и уверенно обыграл итальянца Флавио Коболли, который младше его на 17 лет и с начала сезона провел 28 матчей (впрочем, своей 41 невынужденной ошибкой он испанцу сильно помог).

После матча Надаль, сыгравший на грунте впервые с победного «Ролан Гаррос»-2022, сказал, что, несмотря на огромный опыт возвращения после травм, каждый раз это делать все тяжелее, потому что свое берет возраст:

«Я проживаю тяжелые моменты, но в то же время когда я могу побыть несколько дней в туре, потренироваться с другими ребятами и немного посоревноваться, это для меня много значит. Я все еще наслаждаюсь этим достаточно для того, чтобы продолжать».

Кстати о тренировках с коллегами по туру: говорят, на прошлой неделе Рафа взял тренировочный сет у Андрея Рублева со счетом 6:1. Учитывая последние результаты Рублева , это может значить не так уж много, но в среду Надаль встретится с Алексом де Минауром – 11-й ракеткой мира и одним из самых спрогрессировавших игроков последнего года. Это уже будет куда интереснее.

Фото: instagram.com /bcnopenbs/