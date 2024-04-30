Жабер о конфликте Остапенко с ее боксом: «Я не могу это контролировать. Она так себя ведет»

Онс Жабер прокомментировала поведение Алены Остапенко в их матче 1/8 в Мадриде.

Туниска победила 6:4, 6:0 и вышла в четвертьфинал.

– Остапенко по ходу матча останавливалась и долго смотрела в сторону вашей ложи. Вы это заметили?

– Дело в том, что у всех разный характер на корте. Все знают Алену. Она всегда говорит мне, что иногда демоны в ее голове вылезают наружу по ходу матча, так что я ее понимаю. Я была очень мотивирована, мой бокс меня тоже поддерживал, а это мне нравится.

Возможно, она сказала что-то плохое в их адрес, но я думаю, они в состоянии с этим справиться, они взрослые люди. Что есть, то есть, я не могу это контролировать. Она так себя ведет. Самое важное – то, что я победила и сохраняла мотивацию до конца.

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