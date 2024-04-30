Янник Синнер: «В последнее время я испытываю некоторые проблемы с бедром. Мы пытаемся найти решение»

Янник Синнер рассказал о проблемах с бедром после выхода в 1/8 финала в Мадриде.

«В последнее время я испытываю некоторые проблемы с бедром. Мы пытаемся найти решение. Ничего серьезного, но иногда возникает сильная боль – как сегодня.

Посмотрим. У меня хорошая команда, мы постараемся подготовить мое тело к следующему матчу. Завтра решим, что будет лучше для меня и моего физического состояния. Очень жду, будет тяжелый матч», – сказал Синнер в интервью на корте после матча с Павлом Котовым.

Сегодня итальянец сыграет с Кареном Хачановым.