Янник Синнер: «В последнее время я испытываю некоторые проблемы с бедром. Мы пытаемся найти решение»

Теги травмы ATP Mutua Madrid Open Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о проблемах с бедром после выхода в 1/8 финала в Мадриде.

«В последнее время я испытываю некоторые проблемы с бедром. Мы пытаемся найти решение. Ничего серьезного, но иногда возникает сильная боль – как сегодня.

Посмотрим. У меня хорошая команда, мы постараемся подготовить мое тело к следующему матчу. Завтра решим, что будет лучше для меня и моего физического состояния. Очень жду, будет тяжелый матч», – сказал Синнер в интервью на корте после матча с Павлом Котовым.

Сегодня итальянец сыграет с Кареном Хачановым.

5 комментариев
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Вот я не уверена, что в финале МК Янника беспокоили только судороги, думаю там тоже бедро было. Хотя как тогда, так и сейчас его травмы - не проблема соперника.
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Давай-ка не "ломайся", Янник, хотя бы до окончания RG.
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Не испугайся Котов взять 2-й сет, глядишь и .. снялся.
А тут у Янника похоже до случая с Мареем не дошло бы..
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Непонятны обвинения в симуляции, видно было, что проблема есть, и он какое-то время думал о ней, потому и выпал из игры
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